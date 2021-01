Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul veteran de razboi pe care il mai are comuna Parava, Ion V. Chelaru, a fost sarbatorit la implinirea a o suta de ani de viața. Alaturi de el au venit la acest mare eveniment frații și copiii, o mulțime de nepoți și stranepoți, dar și primarul comunei, Costel Dediu, și vicepreședintele Filialei…

- Judecatoria Moinești a admis plangerea formulata de Asociația pentru Protecția Drepturilor Minoritare „Miko Imre” impotriva clasarii dispuse de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Moinești fața de infracțiunile de distrugere, incitare la ura și discriminare, precum și tulburarea ordinii și liniștii…

- Casa familiei Andtrioaiei, din Magirești, s-a umplut de lume la mijlocul acestei saptamani. Președintele Filialei Bacau „Col. Corneliu Chirieș” a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, col. (rtr.) Paul Valerian Timofte și președintele subfilialei din comuna a acestei asociații, Constantin…

- Sunt foarte mulți cei care se plang ca nu au cu ce sa iși umple timpul liber, mai ales in vremurile astea, cand toate activitațile au fost stopate din cauza crizei sanitare. Dar, tot in aceste condiții, sunt recomandate ieșirile in aer liber, aer curat, desigur, cu respectarea pastrarii distanței fizice.…

- Principalele obiective asumate ale noului ministru al Mediului, Apelor și Padurilor, bacauanul Mircea Fechet, sunt reducerea poluarii și stoparea taierilor ilegale de material lemnos. In cadrul unei recente intalniri cu silvicultorii bacauani, oficialul guvernamental a cerut mai multa implicare in stoparea…

- Pe langa ideile deja anunțate privind amenajarea unor parcari plutitoare pe Bistrița și punerea in circulație a unui tren urban care sa strabata municipiul, la ședința extraordinara a Consiliului Local de vineri, primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a dezvaluit un nou proiect mai puțin obișnuit, unde…

- Cei doi viceprimari ai municipiului Bacau au primit atribuțiunile din partea primarului Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu. Liviu Miroșeanu – PNL – se va ocupa de drumuri, urbanism și problemele juridice iar Cristian Ghingheș – PLUS – se va ocupa de salubrizare, cimitire, piețe și bazele sportive. “Domeniile…

