Viceprimarul Ghingheș critică întârzierea tratamentului contra țânțarilor „De cand primarul mi-a luat atribuțiile, lucrurile se mișca in reluare in domeniile pe care le gestionam și mulți bacauani imi semnaleaza o gramada de probleme, incepand cu gestionarea spațiilor verzi, continuand cu inmulțirea cainilor comunitari și mergand chiar și pana la administrarea patrimoniului”, spune viceprimarul Cristian Ghingheș. Una dintre acestea este lipsa tratamentului avio […] Articolul Viceprimarul Ghingheș critica intarzierea tratamentului contra țanțarilor apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

