Viceprimarul din Lugoj are coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 315 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 912 teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 142, Lugoj – 32, Buziaș – 1, Ciacova – 2, Gataia – 1, Jimbolia – 10, Recaș […]…

- Episcopul greco-catolic de Lugoj, Alexandru Mesian se afla internat in spital dupa ce a fost confirmat cu coronavirus. Starea de sanatate a prelatului este una buna, au anuntat reprezentantii Episcopiei greco-catolice de Lugoj. Internarea face parte dintr-un set de masuri menite sa tina starea de sanatate…

- Pana astazi, 5 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 137.491 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 108.526 de pacienți au fost declarați vindecați.

- La o luna de la deschidere, liceul „Prometeu-Prim” din capitala, a fost plasat in carantina din cauza imbolnavirilor cu COVID-19 in rindul profesorilor. Cel puțin opt profesori au fost confirmați pozitiv cu coronavirus. Informația a fost confirmata pentru agora.md de viceprimara capitalei, Angela Cutasevici.…

- Meciul dintre CS Universitatea Cluj - CS SCM Timisoara, care trebuia sa aiba loc duminica, pe Stadionul Parc Iuliu Hatieganu din Cluj-Napoca, de la ora 11:00, in etapa a doua a Cupei Romaniei la rugby, nu se va desfasura din cauza unui caz pozitiv la coronavirus in lotul echipei banatene. ''Decizia…

- Zlatan Ibrahimovic, 39 de ani, a ieșit pozitiv la COVID-19. Atacantul lui Milan intra in carantina și pierde meciul de azi cu Bodo Glimt, din turul 3 preliminar al Europa League. Nici macar Super Zlatan nu reușește sa treaca prin pandemie fara sa fie afectat de coronavirus! Ibrahimovic, care va implini…

- Trei focare de coronavirus sunt momentan active in județul Alba, in condițiile in care in ultimele 24 de ore au fost confirmate pozitiv 45 de cazuri noi. Un focar este inregistrat in randul jandarmilor din Aiud, unde cinci jandarmi au fost confirmați pozitiv cu COVID-19. Situația este una critica in…

- Ministrul francez al Economiei si Finantelor, Bruno Le Maire, a anuntat vineri seara ca a fost testat pozitiv cu COVID-19 si ca a intrat in izolare pentru sapte zile, precizand ca nu prezinta niciun simptom si ca isi exercita in continuare atributiile, relateaza AFP,