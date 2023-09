Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației- Maramures au oferit ghiozdane echipate corespunzator unor copii care au nevoie de ajutor, ca luni, atunci cand incepe, școala sa aiba rechizitele necesare pentru noul an școlar. „Azi, ( vineri n.red.) am revenit la familia Grigor din Sighetu…

- Copiii din orașul și raionul Orhei, care merg anul acesta in clasa intai, au primit in dar ghiozdane și rechizite, la inițiativa liderului Partidului „ȘOR”, Ilan Șor. Gestul a devenit o tradiție, cu scopul de a-i sprijini pe elevi și familiile lor, astfel incat inceputul școlii sa fie de bun augur.

- Copiii de clasa pregatitoare din Brașov vor beneficia, gratuit, de sigilarea molarilor de șase ani. Programul inițiat de autoritațile locale a fost lansat in dezbatere publica și presupune acordarea de tratament in cele șase cabinete stomatologice existente, momentan, in școlile din oraș. Viceprimarul…

- Parinții ai caror copii implinesc 6 ani pana pe 31 august și nu sunt inscriși la clasa pregatitoare 2023 vor depune cererile in perioada 1-8 septembrie, dupa cum anunța Ministerul Educației. Inspectoratul școlar județean este cel care centralizeaza cererile. Listele finale ale copiilor inscriși la clasa…

- Proiectul ”Primul ghiozdan” merge mai departe și in acest an, fiind aprobat la nivelul Consiliului Județean. Peste 2000 de elevi din clasa 0, cu excepția celor din Baia Mare și Sighetu Marmației, vor beneficia de un ghiozdan complet echipat. ”In ședința Consiliului Județean Maramureș a fost aprobat,…

- Consilierii locali baimareni au aprobat un proiect de hotarare care ii vizeaza pe copiii inscrisi in clasa pregatitoare din unitațile de invațamant de pe raza municipiului. Astfel, aceștia vor primi pachete cu rechizite scolare in cadrul programului ,,Primul meu Ghiozdan”, in limita sumei de 250 de…

- Parinții unor elevi din clasa pregatitoare de la o școala din Sectorul 4 trebuie sa plateasca aproape 3000 de lei pentru renovarea unei sali. In total, 90.000 de lei. Practica este ilegala, iar o parte dintre parinți au sesizat deja autoritațile, dezvaluie Euronews Romania.Dupa inscrierea copiilor…

- Potrivit calendarului de inscrieri la clasa pregatitoare, publicat pe edu.ro, marți 13 iunie, incepe etapa a doua de inscriere in clasa pregatitoare, pentru copiii care fie nu au fost cuprinși in nici o unitate de invațamant in prima etapa, fie nu au fost inscriși, potrivit Edupedu. Cererile pot fi…