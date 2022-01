Viceprimarul Cosmin Tabără, noutăți despre viitoarea sală polivalentă din Timișoara Edilul liberal Cosmin Tabara s-a deplasat recent la București, unde a vizitat Compania Naționala de Investiții (CNI) pentru a se interesa de soarta viitoarei sali polivalente a orașului. Acolo a aflat ca este la semnat contractul in vederea realizarii studiului de fezabilitate, pentru care termenul este de trei luni, cu excepția obținerii de avize. „Apelul […] Articolul Viceprimarul Cosmin Tabara, noutați despre viitoarea sala polivalenta din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

