Viceprimarul Cosmin Tabără, în lupta pentru PNL Timișoara cu consilierul local Raul Ambruș Sambata vor avea loc alegeri pentru funcțiile de conducere ale PNL Timisoara. Viceprimarul Cosmin Tabara și-a anunțat aseara candidatura dupa ce, anterior, consilierul local Raul Ambruș a declarat ca vrea conduca organizația cea mai mare din Timiș. „Suntem intr-un moment in care ne concentram pe obiectivul de a forma o echipa competitiva la conducerea PNL […] Articolul Viceprimarul Cosmin Tabara, in lupta pentru PNL Timișoara cu consilierul local Raul Ambruș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local Raul Ambruș și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al PNL Timișoara, la alegerile din 3 iulie. Inginer de profesie, Ambruș conduce o societate privata și este, la 30 de ani... The post Anunț important pentru alegerile din PNL Timișoara appeared first on Renasterea banateana…

- Sambata, 3 iulie, se va alege noul președinte al PNL Timișoara. Funcția ramasa libera in urma demisiei lui Dan Diaconu, era ocupata cu titlu de interimat, de la momentul alegerilor locale, de șeful PNL Timiș, Alin Nica. Luni este ultima zi in care se mai pot depune candidaturile pentru funcția de președinte…

- Consilierul local, Raul Ambrus si viecprimarul Cosmin Tabara se vor duela pentru sefia PNL Timisoara. In momentul de fata exista peste 600 de membri cotizanti care ar trebui sa voteze la aceste alegeri. Surse demne de incredere spun ca pana in ziua alegerilor vor mai aparea cel putin 300 de membri cotizani…

