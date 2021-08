Stiri pe aceeasi tema

- Moment istoric aseara, 8 iulie, in Baia Mare, acolo unde, dupa 31 de ani, organizațiile UDMR Baia Mare și UDMR Sighet au fuzionat, creandu-se UDMR Maramureș. Președinte a fost ales Pinter Szolt, cel care acum cateva luni devenea președintele organizației UDMR Baia Mare. A fost singurul candidat pentru…

- O idee mai veche, si anume aceea ca europenii sa lucreze mai putin, adica 4 zile din 7, prinde tot mai mult contur. Si asta in urma unui experiemnt ce a avut loc in Islanda. Care au fost rezultatele? A fost un succes rasunator. Cum a functionat experimentul? Muncitorii au fost platiți cu aceeași suma…

- Nationala de rugby a Argentinei a deplasat un lot extrem de puternic in Europa, pentru meciurile-test cu Romania (3 iulie, Stadionul national ''Arcul de Triumf'') si cu Tara Galilor (10 si 17 iulie, Cardiff). Din lotul extins, de 32 de jucatori, 14 provin de la cluburi de top din Franta,…

- Avertizare de ULTIM MOMEN: COD PORTOCALIU de furtuni Un nou cod portocaliu care vizeaza zona sudica, centrala și estica a țarii a fost emis in urma cu foarte puțin timp de meteorologi. Codul de furtuna vizeaza și Capitala. Sunt așteptate rafalele de vant care ar putea depași 100 km/h. Vorbim despre…

- Vorbim despre un cod portocaliu de vijelii puternice, grindina și ploi abundente, valbil incepand de astazi, de la ora 12:00, și pana la noapte, la ora 23:00."In intervalul menționat, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova și local in Transilvania și la munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Reprezentanții proiectului socios „Doar Dinamo București” au emis astazi un nou comunicat in care vorbesc despre viitorul clubului din Ștefan cel Mare. Dinamo a plecat in cantonament in Turcia, insa situația continua sa fie una disperata printre „caini”. Numeroși jucatori și-au depus memorii pentru…

- O schimbare de ultim moment vizeaza emisiunea ”Romania9”, de la TVR1. Ediția din 10 iunie, mai precis. Un anunț in acest sens a venit chiar de la moderatorul acestui talk-show, jurnalistul Ionuț Cristache. Abia ce se aflase, zilele trecute, ca de la varful televiziunii publice s-a decis, pe fondul unei…

- Prim-divizionara de rugby SCM Timișoara sta pe un butoi de pulbere. Scandalurile nu au contenit de cand Vali Calafeteanu a preluat echipa la care manager sportiv a ajuns Danuț Borzaș. Certuri, chiar batai cu staff-ul, dar și multe indepartari ale unor jucatori exponențiali este meniul servit la echipa.…