- PNL Timiș ataca fara absolut niciun fel de menajamente filiala locala a USR, de aceasta data pe marginea STPT, folosind cuvinte și fraze de genul ”haita de useriști cu cazier”, ”incompetent”, „penal”. Liberalii spun ca cei de la USR au numit in consiliul de administrație al societații de transport doua…

- Absenta unui stadion in Timisoara aduce o mare pierdere pentru orasul nostru. Astfel, organizatorii DISKOteka Festival au decis sa nu mai organizeze acest eveniment in Timisoara, acesta urmand sa fie mutat la Craiova. In doar doua zile, DISKOteka s-a transformat in Ciao Festival. Duminica, organizatorii…

- Timișoara și Timișul au mari probleme cu forța de munca, mai precis lipsa acesteia. Riscul este ca in zona sa fie lansate in licitație publica numeroase proiecte de mari dimensiuni, inclusiv cu bani din PNRR, dar acestea sa nu poata fi duse cum trebuie la capat pentru nu sunt oameni sa lucreze. Cel…

- Viceprimarul Cosmin Tabara cere concurs corect pentru desemnarea noului șef al Poliției Locale Timișoara. El spune ca se insista, nu dezinteresat, pentru menținerea condiției ca persoana candidata sa aiba facultatea de sport absolvita. Tabara a mai subliniat ca pentru circul cu AUR de la Primaria Timișoara,…

- Ca un semn evident ca economia Timișului este din nou in creștere, numarul de muncitori disponibili pentru angajare continua sa scada puternic. Luna noiembrie s-a incheiat cu o rata de doar 0,75%, una care nu era atinsa nici in lunile dinaintea pandemiei. Timișul continua sa se confrunte cu o mare problema…

- Viceprimarul Cosmin Tabara a condamnat, la randul sau, modul in care Gheorghe Simion și insoțitorii sai au dorit sa aiba audiența la primarul Dominic Fritz. Dar, spre deosebire de primar, el nu ataca Poliția Locala, departament pe care il și are in subordine, afirmand ca nu e nevoie de forțe militare…

- Scandalul și circul din ședința de plen de marți seara, pe tema inființarii Unitații Centrale de Achiziții continua și a doua zi dupa ce SRL-ul primariei a devenit realitate, in urma aprobarii HCL. USR ataca PNL si PSD, spunand ca aleșii locali liberali și social-democrați sunt doar reprezentanți ai…