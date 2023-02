Viceprimarul Capitalei, Horia Tomescu, a declarat ca in București exista, in acest moment, peste 1,7 milioane de locuitori la peste 1 milion de locuințe și a atras atenția ca, in cazul suspendarii zonele protejate ale Capitalei, „nu vom mai vedea iarba din parcuri din cauza carciumilor” și „nu vom mai vedea case de patrimoniu din cauza blocurilor”.