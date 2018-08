Viceprimarul Capitalei, despre mitingul de pe 10 august: Nu este asumat de nimeni

Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a declarat, miercuri, ca presedintele Federatiei Romanilor de Pretutindeni „a dus in derizoriu autoritatile” dupa ce a declarat ca nu-si mai asuma manifestarea din data de 10 august.

- "In urma intalnirii de lucru cu reprezentanții tuturor instituțiilor responsabile de ordinea, liniștea publica și siguranța cetațenilor - Prefectura Capitalei, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București, Brigada de Poliție Rutiera, Poliția Locala, Jandarmeria, S.R.I., R.A.T.B., Serviciul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a decis aprobarea solicitarea Federatiei Romanilor de Pretutindeni pentru un miting Piata Victoriei, pe 10 august. La manifestație sunt anuntate sa participe un milion de persoane, informeaza luni PMB.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a aprobat solicitarea Federatiei Romanilor de Pretutindeni de a organiza o manifestatie de protest in Piata Victoriei, pe 10 august, la care sunt anuntate sa...

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, a declarat, joi, ca partidul pe care il conduce sustine mitingul romanilor din diaspora pe care Federatia Romanilor de Pretutindeni intentioneaza sa il organizeze in Piata Victoriei in data de 10 august. Dan Barna a precizat, in cadrul unei dezbateri…

- Urmare a discuțiilor din spațiul public referitoare la solicitarea Federației Romanilor de Pretutindeni privind organizarea unui miting in Piața Victoriei in data de 10 august 2018, Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, face urmatoarele precizari:„Am luat act, la revenirea din concediul…

- Nationalist convins, Florin Tira locuieste la Cluj si a fost numit recent unul dintre vicepresedintii Federatiei Romanilor de Pretutindeni. Spune ca vrea sa schimbe Romania pentru ca fiul sau sa nu-si doreasca sa plece peste hotare.