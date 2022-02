Stiri pe aceeasi tema

- In Polonia au sosit trupe suplimentare ale Statelor Unite pentru transferarea lor ulterioara in Europa de Est. Despre acest lucru a anunțat agenția RAR. Se remarca faptul ca avionul cu primii militari americani din divizia 82 a aterizat pe aeroportul Rzeszow-Jasenka. In viitor, trupele vor fi dislocate…

- Ședința solemna a Parlamentului la aniversarea aderarii Romaniei la UE Foto: facebook.com/cameradeputatilor. România sarbatoreste anul acesta 15 ani de la aderarea la Uniunea Europeana. Cu acest prilej, miercuri, 2 februarie, Senatul si Camera Deputatilor se reunesc într-o…

- Premierul Nicolae Ciuca a luat primele masuri dupa accidentul mortal din București. „Premierul Nicolae-Ionel Ciuca: Am aflat cu tristețe despre tragicul accident rutier in care o fetița și-a pierdut viața, astazi, in București, dupa ce a fost lovita de o mașina a Poliției.Sunt consternat…

- Florinel Coman (23 de ani, FCSB) este menționat intr-un articol publicat pe site-ul oficial al MLS, campionatul de fotbal din SUA, intitulat „10 jucatori din Europa pe care echipele din MLS ar trebui sa-i ia in considerare in ianuarie”. Revenit recent dupa o accidentare care l-a ținut departe de teren…

- Csalas scrie drept comentariu la articolul Cat va dura criza gazelor din Europa „Se vad mai bine, nu-i așa, zonele de influența trasate deja de Germania și Russia ? Se repeta scenariul din 1939 cand Germania și Russia iși imparțeau Polonia dar și cinci ani mai tarziu cand puterile invingatoare iși imparțeau…

- Deputatul USR Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, declara ca reabilitarea retelei primare de termoficare va dura aproape 90 de ani in ritmul actual si ca ar trebui permisa concurenta intre alternative, precum construirea centralelor de cvartal, centralele individuale, instalarea panourilor fotovoltaice…

- Echipa secunda a FC Argeș a pierdut cu 0-2, confruntarea de vineri dupa-amiaza, de pe propriul teren, cu Rapid II. In urma acestui rezultat, puștii lui Constantin Schumacher vor ierna pe ultimul loc al seriei a IV-a al Ligii a III-a, cu doar 5 puncte, adunate in 15 etape. Bucureștenii au deschis scorul…

- Comisarul european Thierry Breton a declarat joi, aflat intr-o vizita de lucru la București, ca politicienii romani trebuie sa aiba curajul sa ia „decizii foarte dificile” in lupta cu pandemia, el oferind exemplul masurilor discutate in Germania, Austria și Belgia: „Rata de vaccinare e foarte scazuta…