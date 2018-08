Stiri pe aceeasi tema

- Numarul plangerilor depuse in dosarul violentelor din 10 august din Piata Victoriei a ajuns la 651, a anuntat joi Parchetul General, relateaza News.ro. “In urma activitatilor desfasurate pana astazi, 23 august 2018, in cauza aflata pe rolul Sectiei parchetelor militare avand ca obiect cercetarea incidentelor…

- Prefectul Capitalei a fost audiat de procurorii militarii din cadrul Parchetului General in dosarul deschis ca urmare a evenimentelor violente din Piata Victoriei din data de 10 august 2018. Ordinul pe care l-a semnat privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august "respecta in totalitate…

- Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a fost audiata timp de aproximativ trei ore, in calitate de martor, in dosarul violentelor din 10 august din Piata Victoriei. La iesirea din Parchetul General, oficialul a sustinut ca a respectat legea cand a semnat ordinul de interventie a jandarmilor.

- Citata la Parchetul General, Speranta Cliseru, prefectul Bucurestilor, a venit miercuri in fata procurorilor pentru a aduce unele lamuriri cu privire la ordinul in urma caruia Jandarmeria a intervenit in forta la protestul din 10 august, din Piata Victoriei. La plecarea de la audiere, Cliseru a repetat…

- Prefectul Capitaei Speranta Cliseru a sustinut, miercuri, la iesirea de la audierile de la Parchetul General, ca a respectat legea "cu strictete”, iar ordinul de interventie in forta a jandarmilor la protestul din 10 august din Piata Victoriei pe care l-a semnat respecta legislatia in vigoare. Speranta…

- Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, se afla la Parchetul General pentru audieri in legatura cu violențele izbucnite pe 10 august in Piața Victoriei. Potrivit ministrului de Interne, ordinul de intervenție din seara zilei de 10 august a fost dat de Cliseru. Speranța Cliseru este audiata de procurorii…

- Ministrul de Interne Carmen Dan a prezentat duminica date din raportul privind violentele din 10 august din Piata Victoriei, din care rezulta ca au fost deschise 21 de dosare penale, trei cu autor necunoscut, fiind identificate cinci cazuri de abuzuri impotriva unor persoane care nu erau vioente. Ministrul…

- PNL va sesiza Parchetul General pentru a cerceta comportamentul "brutal" al Jandarmeriei, folosita ca "instrument de represiune" la mitingul vineri seara din Piata Victoriei. "PNL va sesiza Parchetul General pentru ca este fundamental ca acest comportament brutal, agresiv care a fost dictat…