Adrian Mutu a fost DEMIS. Scandal URIAŞ la Voluntari!

Dan Leasă, președintele clubului, și-a dat demisia, nefiind de acord cu decizia CA. "Nu pot să accept unele lucruri, așa că am demisionat! Am plecat pentru că nu am fost de acord ca Mutu să fie demis. Am demisionat din funcția de director general al clubului și asta a fost", a spus Leasă pentru… [citeste mai departe]