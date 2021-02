Viceprimarul av. Onița Daniela Ivașcu alaturi de sigheteni.Vezi agenda audiențelor cu cetațenii! Cel mai transparent viceprimar din Maramureș, av. Onița Daniela Ivașcu, este alaturi de cetațeni. Agenda de lucru nu a omis audiențele cu sighetenii. “Dragi sigheteni, Incepand din 22 februarie voi incepe audiențele cu cetațenii. In fiecare zi de luni, intre orele 13.00-15.00, voi sta de vorba cu locuitorii municipiului Sighetu Marmației care vor dori sa vina in audiențe pentru a ne aduce in atenție problemele cu care se confrunta. Inscrierea in audiențe se poate face la adresa de email: [email protected]…