Viceprimăriţa a câştigat 400.000 de lei prin falsuri grosolane. Lăcomia tot mai mare a dat-o de gol. Iată toată tărăşenia! Fostul viceprimar din Ciurea a incasat timp de sase ani subventiile europene acordate pentru pasunea comunala. Elena Toma a beneficiat de sprijinul a trei angajati ai primariei, care au ajutat-o in falsificarea actelor ce atestau ca ar fi arendat pasunea. Faptele au iesit la iveala abia la a saptea cerere depusa la APIA, din cauza unor inadvertente cu privire la o suprafata de doar 0,4 ha. Tribunalul iesean a acordat doar o pedeapsa cu suspendare, constatand prescriptia raspunderii penale pentru cei trei complici. Procurorii mai incearca sa obtina o condamnare in fata Curtii de Apel. Metoda… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Termenul de 15 zile lucratoare in care trebuie sa anunțați Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) va poate salva subvențiile APIA pe cap de animal și va poate scuti de sancțiunile APIA chiar daca nu ați respectat regulile. In ce cazuri se aplica acest termen? "Forta majora si circumstantele…

- Agenția de Plați și Intervenție in Agricultura- Centrul Județean Dambovița reamintește fermierilor eligibili ca 31 mai este ultima zi in care pot fi depuse cererile unice de plata fara penalitați. Campania de inregistrare a solicitarilor se incheie pe 9 iunie, cu precizarea ca, in intervalul 1-9 iunie…

- Guvernul a prelungit cu doua saptamani termenul initial – care se incheia azi. Pana la finalul lunii, fermierii mai pot depune cererile de plata pentru subventii, fara penalizari – anunta Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. Solicitarile pot ajunge la APIA si dupa data de 31 mai, pana…

- APIA: termenul pana la care fermierii pot depune cererile de plata pentru subvenții, fara penalizari. Perioada a fost prelungita Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anunțat vineri termenul pana la care fermierii pot depune cererile de plata pentru subventii, fara penalizari.…

- Pana la data de 11 mai 2023 inclusiv Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) primeste Cereri de acordare a sprijinului financiar pentru producatorii agricoli din sectorul cereale. Aceasta schema de sustinere financiara are ca obiectiv asigurarea unui grant financiar acordat pentru…

- Producatorii agricoli din sectorul cereale pot transmite, pana pe 11 mai 2023, inclusiv, cereri de acordare a sprijinului financiar, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa transmis, ieri, AGERPRES. Potrivit sursei citate, beneficiarii trebuie…

- Pentru o mai buna gestionare a suprafețelor agricole declarate de fermieri și pentru o mai buna monitorizare, Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura introduce o noua metoda de teledetecție. Verificarile se realizeaza acum in timp real și au la baza o procedura digitalizata, denumita «fotointerpretare…

- APIA: se pot depune cereri de plata pe anul 2023 pentru impadurirea terenurilor. Detalii pentru fermieri Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) anunța fermierii ca pot depune cereri de plata pentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire și crearea de suprafețe impadurite”…