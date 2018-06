Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Cazan, viceprimarul din Urziceni, a fost reținut pentru 24 de ore intr-un dosar privind comiterea de infractiuni economice abuz in serviciu, fals in inscrisuri sub semnatura privata sau delapidare. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomita a fost pusa in miscare urmarirea penala pe…

- Viceprimarul orasului Fetesti, Liviu Cazan, a fost retinut pentru 24 de ore de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomita, fiind acuzat de o serie de infractiuni economice. Alte patru persoane sunt cercetate in acelasi dosar, anunta News.ro.Liviu Cazan, viceprimar al orasului…

- Liviu Cazan, viceprimarului orasului Urziceni, a fost retinut pentru 24 de ore intr-un dosar care vizeaza comiterea de infractiuni economice, relateaza independenonline.ro. Conform procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomita a fost pusa in miscare urmarirea penala pe numele lui Cazan.

- Surse judiciare au confirmat in exclusivitate pentru Independent faptul ca procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomița au pus in mișcare acțiunea penala pe numele lui Liviu Cazan, viceprimarul municipiului Urziceni. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore intr-un dosar penal deschis la Slobozia…

- In perioada 27-28martie a.c., politistii si jandarmii din Viseu de Sus impreuna cu specialisti din cadrul Ocolului Silvic Viseu au organizat doua actiuni pentru prevenirea si combaterea taierii si transporturilor ilegale de material lemnos. In cadrul actiunilor organizate au fost verificate opt autovehicule,…

- In urma desfasurarii unor actiuni punctuale pe linia prevenirii si combaterii delictelor silvice, jandarmii au identificat patru persoane in timp ce sustrageau material lemnos din fondul forestier n

- In urma desfașurarii unor acțiuni punctuale pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice, jandarmii mehedinteni au identificat patru persoane in timp ce sustrageau material lemnos din fondul forestier național aparținand ocoalelor silvice Șimian și Vanju Mare. Cei patru barbați au ...

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomita au dispus joi, 15 martie, retinerea preventiva pentru 24 de ore a trei politisti de la Brigada Autostrazi. Doi dintre acestia sunt din Ialomita, iar unul este din Constanta.