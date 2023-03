Un primar din Tulcea a fost data afara, numai ca, aatacat in instanța decizia și a fost repus in funcție. Primarul a fost demis și el, iar acum vicele are și funcție de edil. Viorel Chirița a fost viceprimar al comunei I.C. Bratianu pana pe 12 februarie 2021 atunci cand a fost schimbat din funcție prin hotararea Consiliului Local. Acesta a solicitat in instanța anularea acestei hotarari, repunea in funcție dar și drepturile salariale cuvenite in perioada in care a fost demis. Intre timp, primarul comunei, Alexe Iordan, a fost demis prin Referendum, astfel ca locul acestuia a fost luat de un alt…