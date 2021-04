“Viceprimar cu agendă transparentă”! Onița Daniela Ivașcu oferă audiențe sighetenilor pentru rezolvarea tuturor problemelor! Sub sloganul “viceprimar cu agenda transparenta”, Onița Daniela Ivașcu ofera audiențe tuturor sighetenilor, care se confrunta cu diverse probleme.Inscrierea se poate face la adresa de email viceprimar@primariasighet.ro sau la numerele de telefon: 0740 090 797 sau 0262 310 172-secretariat viceprimar “Primul pas pentru rezolvarea unei probleme este comunicarea! O problema mica pentru administrația locala poate reprezenta o chestiune importanta pentru cetațeni. La inceputul fiecarei saptamani stau de vorba cu sighetenii pentru ca aceștia sa aiba ocazia sa semnaleze problemele cu care se confrunta… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

