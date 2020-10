Vicepreședinții CJ n-au putut fi aleși Aleșii județeni nu s-au putut pune de acord in privința constituirii comisiei de validare a voturilor, organ care va verifica și numara voturile din CJ in urmatorii patru ani. Dupa trei incercari de vot, timp in care a fost un schimb permanent de replici intre consilieri, s-a decis incheierea ședinței, aleșii județeni urmand sa reia […] Articolul Vicepreședinții CJ n-au putut fi aleși apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

