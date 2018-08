Vicepresedintele american Mike Pence a salutat revenirea acasa a ramasitelor pamantesti a 55 de militari americani care au murit in razboiul din Coreea, in cadrul unei ceremonii care a avut loc miercuri, in Hawaii, numind evenimentul "o ocazie istorica", relateaza DPA. Ramasitele pamantesti au fost cedate saptamana trecuta, in urma acordului incheiat la Singapore intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un cu prilejul summitului de la 12 iunie. "Unii au numit razboiul din Coreea razboiul uitat. Astazi insa dovedim ca acesti eroi nu au fost uitati niciodata. Astazi…