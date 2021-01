Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Mike Pence a refuzat marti sa invoce cel de-al 25-lea amendament al Constitutiei americane pentru a-l demite pe presedintele Donald Trump, ceea ce deschide calea pentru lansarea, saptamana aceasta, a unei proceduri de destituire a liderului de la Casa Alba, a doua din mandatul acestuia,…

- Șansele pentru indepartarea din funcție a lui Donald Trump sunt relativ mici, mai ales ca mandatul sau se incheie pe 20 ianuarie, scrie vineri New York Times. Situația liderului de la Casa Alba nu e una roza insa. Acesta este parasit de mulți din aliații sai, iar procurorul general din Washington nu…

- Numerosi politicieni din Partidul Democrat cer initierea unei noi proceduri pentru demiterea presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, desi, in contextul in care mandatul sau se incheie pe 20 ianuarie, actiunea politica este improbabila, informeaza site-ul Politico.com potrivit Mediafax.…

- Consilierul adjunct pentru securitate naționala al Casei Albe, Matt Pottinger, a demisionat, iar gestul sau vine dupa reacția pe care președintele in funcție Donald Trump a avut-o in fața susținatorilor sai care au luat cu asalt Capitoliul.