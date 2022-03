Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședinta SUA Kamala Harris a declarat vineri, la București, ca angajamentul Statelor Unite de a-i apara pe membrii NATO este „de fier”, potrivit CNN.”Angajamentul SUA fața de articolul 5 este absolut ferm. Noi luam foarte in serios acest lucru și suntem gata sa acționam și sa ințelegem ca un atac…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii a ajuns la Bucuresti in prima sa vizita in Romania de la preluarea mandatului. Kamala Harris discuta la Bucuresti despre urmatoarele masuri de raspuns la invazia Rusiei in Ucraina.

