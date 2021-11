Vicepreședintele Societații Romane de Epidemiologie, Emilian Popovici (foto), spune ca abia in doua-trei saptamani se va stabili cat de problematica este noua varianta de coronavirus, Omicron. El a declarat la Europa FM ca „mutația trebuie tratata deocamdata ca un suspect in justiție”, adica trebuie sa așteptam probe in privința ingrijorarilor ridicate de oamenii de știința. Emilian Popovici adauga ca este posibil ca o perioada variantele Delta și Omicron sa circule in paralel. „Avem posibilitatea sa mergem in paralel cu doua variante, daca se vor adeveri o parte dintre aceste ingrijorari, sa…