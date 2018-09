Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți lideri de organizatii judetene PSD din Transilvania ii solicita presedintelui PSD, Liviu Dragnea, convocarea in cel mai scurt timp a Comitetului Executiv National, potrivit vicepresedintelui PSD, Gabriel Zetea, șeful PSD Maramures. 'Am avut in aceasta dupa amiaza o intalnire cu colegii…

- Vicepresedintele PSD, Gabriel Zetea, a declarat, dupa o sedinta cu liderii organizatiilor PSD din Transilvania, ca aceștia îi solicita lui Liviu Dragnea sa convoace o sedinta a CExN. ”Am avut în aceasta dupa amiaza o întâlnire cu colegii…

- Liderii organizatiilor judetene PSD din Transilvania ii solicita presedintelui PSD, Liviu Dragnea, convocarea in cel mai scurt timp a Comitetului Executiv National, potrivit vicepresedintelui PSD Gabriel Zetea, lider al PSD Maramures. "Am avut in aceasta dupa amiaza o intalnire cu colegii din PSD din…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a declarat sambata ca liderii social-democrati din Transilvania i-au cerut lui Liviu Dragnea convocarea cat mai rapida a unui Comitet Executiv pentru a pune capat tensiunilor din partid. Potrivit acestuia, seful PSD le-a raspuns solicitarii, insa „ar fi o chestiune…

- Vicepresedintele PSD Gabriel Zetea a anuntat, sambata, la finalul unei sedinte cu liderii organizatiilor PSD din Transilvania, ca filialele din Ardeal ii solicita presedintelui formatiunii, Liviu Dragnea, convocarea unei sedinte a CExN pentru „a clarifica eventualele nemultumiri” din partid.

- Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a anunțat, sambata, la finalul unei ședințe cu liderii organizațiilor PSD din Transilvania, ca filialele din Ardeal ii solicita președintelui formațiunii, Liviu Dragnea, convocarea unei ședințe a CExN pentru „a clarifica eventualele nemulțumiri” din partid.„Am…

- Liderii PSD s-au reunit, sambata, la Neptun, in ședința Comitetului Executiv Național(CExN) pentru a gasi cai de rezolvare pentru conflictul din PSD. Dupa o sedinta tensionata, in care Firea i-a cerut demisia lui Carmen Dan, Liviu Dragnea a anuntat o decizie surprinzatoare: nu va candida la alegerile…

- Mai multi lideri social-democrati s-au strans, vineri, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor, inainte de inceperea sedintei Comitetului Executiv National, printre acestia numarandu-se Viorica Dancila, Gabriela Firea, dar si mai multi vicepresedinti si parlamentari ai PSD.