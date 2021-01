Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PSD, europarlamentarul Victor Negrescu, a afirmat, marti, ca s-a intalnit cu ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, pentru a-i prezenta propunerile PSD in ceea ce priveste redeschiderea scolilor, a solicita alocarea pentru educatie a unui buget mai extins si a 10% din Planul National…

- Vicepreședintele PSD Mihai Tudose, fost premier, transmite sambata ca Romania are probleme cu accesarea fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliența. Citește și: Lovitura sub centura in coaliție: PNL transforma in element decorativ o funcție revendicata de USR PLUS in…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca i se pare greșit sa fie acordate creșteri salariale otova. Creșterile pe care le va propune sa fie oferite profesorilor din fondurile viitorului Plan de Redresare și Reziliența trebuie date pe anumite criterii de performanța, a declarat acesta. Cimpeanu…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri, ca exista posibilitatea introducerii unei "componente salariale de motivare, in functie de performanta, prin Programul National de Redresare si Rezilienta". "Exista merite deosebite care trebuie recunoscute si trebuie sa existe si motivatie",…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri, la Palatul Victoria, ca o sa discute cu premierul posibilitatea ca profesorii sa primeasca la salariu un bonus de performanta prin Programul National de Redresare si Rezilienta. Citește și: 'Puciștii' din PNL se repliaza. Țintarul secretarilor…

- Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, continua demersurile pentru alocarea de fonduri suplimentare pentru educație, iar in acest sens a reiterat, in cadrul Summitului European al Educației, recomandarea pe care a introdus-o in reglementarile europene de a aloca minim 10% pentru acest domeniu in…

- Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultura din Parlamentul European, Victor Negrescu, a organizat astazi, cu sprijinul Biroului Parlamentului European din Romania, consultari publice privind raportul Parlamentului European referitor la elaborarea unei politici europene in materie de educație…

- „Planul National de Redresare si Rezilienta trebuie sa fie rezultatul unui consens national. Conform recomandarilor institutiilor europene, acest plan ar fi trebuit realizat prin consultarea societatii civile, a sindicatelor si patronatelor. Pentru consistenta, dar mai ales pentru a transforma planul…