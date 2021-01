Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban trebuie tratat ca un om politic responsabil și nu ar trebui sa demisioneze acum, a declarat marți, la RFI, vicepreședintele PNL Gheorghe Falca. Reacția sa vine dupa ce prim-vicepreședintele formațiunii Rareș Bogdan și secretarul general Robert Sighiartau au cerut demisia liderului partidului.Gheorghe…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a spus colegilor din partid care l-au contestat pentru ca a pierdut multe ministere ca liberalii nu mai sunt singuri la guvernare și importanta a fost realizarea coaliției care...

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca s-au facut progrese importante in negocierile privind formarea coaliției și este posibil ca in aceasta seara sa avem un nou Guvern.„Veți știi la finalul zilei, o sa va anunț ca am facut progrese foarte importante. Programul mai are 2 segmente de discutat,…

- Vicepreședintele PNL Gheorghe Falca reacționeaza dupa propunerea lui Dan ca președinții celor trei partide care vor forma Guvernul sa primeasca funcții de vicepremier, iar la președinția Camerei Deputaților sa fie numit Catalin Drula. "Astfel de propuneri trebuie facute la masa negocierilor, nu…

- PNL, USR-PLUS și UDMR trebuie sa gaseasca o soluție de compromis în negocierile pentru formarea Guvernului, a declarat la RFI vicepreședintele PNL Gheorghe Falca. El crede ca discuțiile privind șefia Camerei Deputaților, dorita atât de PNL, cât și de USR-PLUS, ar trebui lasate pentru…

- Premierul a spus ca masurile economice prevazute in acesta sunt menite sa sustina programul de investitii deja lansat de guvern. "In ceea ce priveste campania electorala, pregatim programul de guvernare pe care il vom lansa cel mai probabil in cursul zilei de duminica. Este practic angajamentul…