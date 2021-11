Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, și-a anunțat, marți dimineața, in plenul Parlamentului demisia din grupul parlamentar al PNL, precizand insa ca nu demisioneaza inca și din partid. El a anunțat ca iși va continua activitatea ca parlamentar neafiliat. Fostul președinte al PNL și-a anunțat demisia…

- Serviciul Roman de Informații pare ca a pierdut noțiunea timpului și face informari cu privire la chestiuni de-un an apuse și care, oricum nu mai pot fi schimbate, așa cum reiese din raportul publicat, miercuri, pe pagina de Facebook, despre principalele amenințari cibernetice la adresa sectorului financiar-bancar…

- Primarul comunei Pausesti, judeșul Valcea, a anuntat ca va propune Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta inchiderea scolilor si gradinitelor din localitate pe motiv ca nu mai are fonduri pentru asigurarea functionarii acestora in conditii de siguranta. Catalin Avan a scris pe Facebook ca nu mai…

- Un barbat din Caraș Severin care nu știa ca aplicațiile Facebook, WhatsApp și Instagram picasera in toata lumea, a sunat disperat la 112 spunand ca nu iși poate apela soția prin rețeaua de socializare. Dispecerul i-a explicat ca la numarul unic de urgența se suna doar in cazul unor urgențe. Totuși barbatul…

- Liderul AUR a refuzat sa țina un discurs in cadrul dezbaterilor de la moțiunea de cenzura impotriva lui Cițu: “Nu o sa irosim nici o secunda pe Florin Cițu. La revedere”, a declarat Simion de la tribuna Parlamentului. In schimb, Simion a facut LIVE pe Facebook inainte de moțiune, cand s-a apropiat de…

- Premierul Florin Cițu vrea sa reinnoade relația cu USR PLUS. O confirma și dezvaluirea facuta intr-un mesaj pe facebook de catre fostul ministrul Cristian Ghinea (USR PLUS) care susține ca premierul Cițu i-a propus sa raman ministru. L-a refuzat, scrie in mesajul lui pe pagina de facebook. Ghinea a…

- Liderul PNL Giurgiu, Dan Motreanu, taxeaza dur, intr-o postare pe Facebook, lipa de meritocrație din PNL, promovata de Florin Cițu și de susținatorii sai in alegerile din acest weekend, cand liberalii sunt așteptați sa-și aleaga conducerea. “Nu candidez pentru nicio funcție la acest congres al PNL,…

- Ministrul remaniat al justiției Stelian Ion a susținut, miercuri seara, intr-o postare pe Facebook, ca, prin decizia luata in privința sa, premierul Florin Cițu și-a semnat, de fapt, propria plecare de la Palatul Victoria. “Premierul Florin Cițu arata in seara aceasta inca o data ca nu are respect…