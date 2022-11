Stiri pe aceeasi tema

- Probabil cel mai bun luptator din Romania la categoria 65 kg, bihoreanul Adrian Maxim va lupta in 17 decembrie in gala „Fea Championship Full Drive”, programata in Republica Moldova, la Chișinau.

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat marți, 1 noiembrie, in Senatul Romaniei, ca razboiul din Ucraina ”este tot mai aproape”, adaugand ca din cauza acțiunilor Moscovei ”suntem cu totii in pericol, iar pentru Rusia nu exista nici reguli, nici limite”, relateaza News.ro.”Voi face tot…

- Vizita Maiei Sandu vine in contextul in care Romania a inceput sa furnizeze Moldovei energie electrica și gaze naturale in regim de urgența, dupa ce Ucraina a incetat exportul de energie spre Chișinau din cauza avarierii centralelor in bombardamentele armatei ruse.De asemenea, Romania a sprijinit Republica…

- Deputatul PSD de Suceava, Mirela Elena Adomnicai, a fost prezent la Chișinau, in Republica Moldova, unde a participat la Forumul Aleșilor Locali ai Partidului Democrat din Moldova și ai Partidului Social Democrat din Romania, simbolul sub care s-a desfașurat evenimentul fiind ”Unire prin infrastructura”.…

- Ministrul Apararii Vasile Dincu a transmis sambata, in timpul unei vizite la Chișinau, sprijinul Romaniei pentru ca Republica Moldova sa depașeasca greutațile generate de criza energetica, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- La Biserica „Sf. Pantelimon” din București s-au reunit cercetatori din Romania și Republica Moldova, care au vorbit despre rolul Manastirii Neamț in circulația de carte romaneasca pe ambele maluri ale Prutului. Aceasta a fost esențiala pentru pastrarea identitații naționale a romanilor basarabeni,…

- Uniunea Europeana este o cale fireasca de dezvoltare a Republicii Moldova. Declarația a fost facuta de Ambasadorul Japoniei in Republica Moldova, Yoshihiro Katayama, in cadrul unui interviu, transmite Moldpres. Ambasadorul Japoniei la Chișinau a subliniat ca, inca din iulie 1981, cind a inceput cariera…

- Ambasadorul Romaniei la Chișinau, Cristian-Leon Țurcanu a scrie intr-un mesaj pe facebook ca a fost surprins ca Asociația Investitorilor din Romania in Republica Moldova nu a fost invitata la ”Moldova Business Week 2022”, organizat zilele acestea in Chișinau. Cristian-Leon Țurcanu: „Am remarcat cu surprindere…