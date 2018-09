Vicepresedintele Republicii India, Venkaiah M. Naidu, aflat in vizita in Romania in perioada 18-20 septembrie, se intalneste miercuri cu seful statului, Klaus Iohannis, cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu premierul Viorica Dancila. Miercuri dimineata, Venkaiah M. Naidu va avea o intrevedere cu Liviu Dragnea, urmata de discutii oficiale in cadrul unei intalniri cu Calin Popescu-Tariceanu. Presedintele Senatului va semna impreuna cu oaspetele indian Memorandumul de Intelegere intre Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti si Universitatea…