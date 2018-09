Vicepreşedintele indian, Venkaiah M. Naidu, anunţă că în România vor fi organizate ateliere cu participarea experţilor ayurveda Vicepresedintele Republicii India, Venkaiah M. Naidu, a anuntat miercuri ca in Romania urmeaza sa fie organizate ateliere cu participarea unor experti ayurveda, avand in vedere interesul crescut al populatiei pentru medicina traditionala indiana.



"India se bucura sa transmita in continuare traditia milenara a yoga si in tara dumneavoastra. Yoga este sistemul medical traditional al Indiei si, avand in vedere interesul crescut al populatiei romane pentru ayurveda, am decis sa lansam informatii despre ayurveda, asadar sa diseminam informatii despre ayurveda, sa organizam ateliere cu

Sursa articol: agerpres.ro

