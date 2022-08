Stiri pe aceeasi tema

- Revoltele au inceput luni intr-o serie de zone din Kenya dupa anuntul de catre Comisia Electorala Independenta a victoriei lui William Ruto la alegerile prezidentiale, a transmis de la Nairobi un corespondent al South African Broadcasting Corporation (SABC).

- Inalți oficiali electorali kenyeni refuza sa recunoasca rezultatele alegerilor prezidențiale cu puțin timp inainte de anunțul oficial, potrivit Reuters. Pana la urma, vicepreședintele William Ruto a fost declarat caștigator al alegerilor prezidențiale din Kenya. Fii la curent cu cele mai noi…

- Vicepreședintele Kenyei, William Ruto, a fost declarat caștigatorul alegerilor prezidențiale din aceasta țara, luni, dupa mai multe controverse și acuzații cu privire la integritatea alegerilor, relateaza BBC. Ruto l-a invins pe rivalul sau, Raila Odinga, obținand 50,4% din voturi.

- Partidul Republican din Texas a votat la conventia sa locala de stat o rezolutie prin care dezaproba rezultatul oficial al alegerilor prezidentiale desfasurate in anul 2020 si il numeste pe Joe Biden un „presedinte ilegitim”, relateaza CNN.

- In ediția de Prețul cel bun de pe 20 iunie 2022 au venit noi concurenți dornici sa caștige cat mai multe premii valoroase. Printre ei s-a numarat și Nicoleta Șușnea, consilier in vanzari, care a intrat și in finala.

- Presedintele conservator in exercitiu Ivan Duque, care nu mai poate candida la presedintie, a deschis duminica votul in primul tur al alegerilor prezidentiale in Columbia, introducandu-si buletinul de vot in urna la o sectie de votare din vecinatatea presedintiei, la Bogota, relateaza AFP, citata de…

- Astazi, la Baza Aeriana Boboc, a avut loc ceremonia de comemorare a capitanului Cosmin Constantin Scorțea, care și-a pierdut viața ieri, in cadrul unui exercițiu de parașutare (vezi aici detalii). „Conducerea unitații impreuna cu intreg personalul au pastrat un moment de reculegere in memoria colegului…