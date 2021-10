Vicepreședintele Facebook explică motivul pentru care au picat rețelele/ Mark Zuckerberg își cere scuze Retelele sociale Instagram, Facebook si WhatsApp au inregistrat, luni, o serie de probleme tehnice, fapt care a dus la intreruperea aplicatiilor. Experti in securitate nu au exclus un sabotaj intern, potrivit Reuters. "Catre uriașa comunitate de oameni și afaceri din lume care depind de noi: ne pare rau. Am lucrat din greu pentru a restabili accesul la aplicațiile și serviciile noastre și suntem bucuroși sa va anunțam ca acestea revin acum online. Va mulțumim ca ați avut rabdare cu noi", se spune in postarea prin care compania semnaleaza ca platformele sunt din nou active. Ulterior,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Facebook, Instagram, WhatsApp si Messenger revin acum online. Imi pare rau pentru intreruperea de astazi Stiu cat de mult va bazati pe serviciile noastre pentru a ramane conectati cu oamenii la care tineti”, a scris Zuckerberg pe Facebook. Facebook a postat si pe Twitter un mesaj in care prezinta scuze…

- Cum explica Facebook DEZASTRUL care s-a intamplat, dupa ce site-ul lor, impreuna cu Whatsapp și Instagram au PICAT Cum explica Facebook DEZASTRUL care s-a intamplat, dupa ce site-ul lor, impreuna cu Whatsapp și Instagram au PICAT Serviciile de socializare Facebook, Whatsapp și Instagram au fost afectate…

- Facebook a picat din nou luni seara, iar utilizatorii din intreaga lume raporteaza ca serviciul nu funcționeaza. Probleme sunt și cu WhatsApp și Instagram.Acesta aplicații au picat și in Romania, luni. Sunt afectați cel puțin utilizatorii din București. Ulterior, au venit rapoarte similare din mai multe…

- Facebook, WhatsApp și Instagram au picat luni seara. Sunt afectați utilizatorii din intreaga lume. Aceștia nu pot sa trimita mesaje sau sa posteze.Mulți nu s-au putut conecta la rețelele sociale in aceasta dupa-amiaza.

- Companiile americane din domeniul online vin cu clarificari in privința regulilor pe care le aplica acum, in contextul in care Afganistanul a fost cucerit de talibani. Astfel, dupa Facebook, și Youtube a anunțat ca va interzice conturile pe care le dețin sau le opereaza talibanii, potrivit Reuters și…

- Dincolo de viața de artist, Marius Moga e un familist convins. Cantarețul e casatorit cu Bianca Lapuște din 2015 și impreuna au o fiica, pe Maria Elisabeta. Despre micuța lui a facut dezvaluiri acum, intr-un interviu pentru revista VIVA!.Cei doi parinți au luat de comun acord decizia de a nu-și expune…

- Cuba a restrictionat incepand de luni accesul populatiei la retelele de socializare si de mesagerie Facebook, Instagram, WhatsApp si Telegram, pe fondul raspandirii protestelor antiguvernamentale, a anuntat marti firma de monitorizare a internetului NetBlocks, transmite Reuters. NetBlocks,…