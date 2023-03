Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, va efectua vineri o vizita la București, pentru a se intalni cu reprezentanți ai guvernului și cu parți interesate in vederea discutarii Pactului.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, participa vineri, 31 martie 2023, la evenimentul organizat de Partidul Social Democrat și PES activists Romania cu ocazia celebrarii a 130 de ani de la crearea primului partid social-democrat din țara noastra, incepand cu ora 14.00,…

- Romania a transmis Comisiei Europene, la timp si cu rapiditate, datele cerute in vederea despagubirii fermierilor romani afectati de afluxul de cereale din Ucraina, si nu a avut loc nicio negociere privind stabilirea sumelor ce se cuvin din fondul de rezerva, a declarat, marti, ministrul Agriculturii,…

- Romania a inregistrat anul trecut o creștere economica de 4,8%, peste estimarea Comisiei Europene, fapt ce confirma justețea demersurilor Guvernului condus de premierul PNL Nicolae Ciuca privind sustenabilitatea investițiilor eficiente, realizate in beneficiul societații, cetațenilor și mediului de…

- Republica Moldova trece prin provocari fara precedent, a afirmat, joi, presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unei declaratii comune de presa, la Palatul Cotroceni, alaturi de presedintele Klaus Iohannis. Pe de alta parte, a spus ca țara este mai pregatita. Sandu a vorbit, in acest sens,…

- Oficialii din Ucraina s-au dat de gol in scandalul Bastroe. Ministerul Infrastructurii de la Kiev a anuntat ca adancimea de navigare a Canalului a fost aproape dublata. Acțiunea ar putea avea efecte negative pentru tara noastra. Ministerul Infrastructurii de la Kiev a anuntat intr-o postare pe Twitter,…

- ”Eu am o problema, pe care am evitat pana acum sa o spun in alta parte (…) si tin sa o spun extrem de direct: deci il rog respectuos pe domnul Caciu ai carui specialisti din departamentul juridic al Ministerului de Finante au transpus Regulamentul din 4 octombrie al Comisiei Europene cu privire la suprataxarea…

- Datele financiare ale OMV indica faptul ca s-a sustras de la plata și pare ca și-a micșorat producția tocmai pentru scapa de aceasta taxa. OMV va achita acești bani, in schimb, in Austria. In timp ce OMV Petrom fenteaza statul roman prin sustragerea de la plata taxei de solidaritate, se cauta soluții…