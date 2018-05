Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis joi sesizarea Inspectiei Judiciare pentru efectuarea unui control tematic la parchete, in care sa se verifice modul in care a fost aplicat protocolul incheiat in 2009 intre PICCJ si SRI. "Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat…

- Miercuri, 4 aprilie 2018, vicepreședintele CSM, Codruț Olaru, a anunțat in cadrul ședinței de plen a CSM ca, asemenea Parchetului General, Inspectia Judiciara (IJ) si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au incheiat protocoale de cooperare cu Serviciul Roman de Informatii.

- Plenul Consiliului Superios al Magistraturii a cerut, in urma sedintei de astazi, transmiterea si demararea procedurilor de desecretizare a tuturor protocoalelor incheiate de institutiile din sistemul judiciar cu SRI. Codrut Olaru, vicepresedintele CSM, a sustinut ca atat CSM, Inspectia Judiciara (IJ)…

- Inspectia Judiciara il contrazice pe vicepresedinte CSM, Codrut Olaru, si sustine ca nu are niciun protocol cu serviciile de informatii."Contrar informatilor preluate din discursul de astazi al vicepresedintelui CSM , domnul procuror Codrut Olaru, incepand cu anul 2017, Inspectia Judiciara…

- Vicepreședintele CSM, Codruț Olaru a declarat, in ședința de plec ca CSM, Inspectia Judiciara (IJ) si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au incheiat procoale de cooperare cu Serviciul Roman de Informatii (SRI).

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Inspectia Judiciara (IJ) si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au incheiat procoale de cooperare cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), a declarat vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, in sedinta de plen.Potrivit acestuia, in urma solicitarilor…

- Vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, a anuntat, in sedinta plenului Consiliului de miercuri, ca Inalta Curte de Casatie si Justitie, Inspectia Judiciara, CSM si Parchetul General au incheiat protocoale cu serviciile, celelalte entitati din justitie neavand astfel de protocoale.

- Scandalul protocoalelor secrete incheiate de instituțiile din sistemul judiciar cu Serviciul Roman de Informații (SRI) ia amploare. Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Codruț Olaru, a anunțat, miercuri, in ședința de plen a Consiliului, ca nu doar Parchetul General a incheiat…