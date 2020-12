Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile pentru formarea unei noi majoritați sunt conduse, la nivel declarativ, de președintele PNL, Ludovic Orban, insa președintele Klaus Iohannis este cel care și-a asumat acest rol. Iohannis i-a sunat, luni, pe Kelemen Hunor, pe Dan Barna și pe Dacian Cioloș pentru a se asigura ca viitorul guvern…

- Guvernul a atacat la Curtea Constituționala legea modificata de PSD cu un amendament care prevede redeschiderea piețelor din spații inchise in perioada starii de alerta, a anunțat luni premierul Ludovic Orban. El a spus insa ca autoritațile analizeaza posibilitatea renunțarii la unele restricții, intre…

- Vicepreședintele PSD Mihai Tudose a afirmat, luni, la Antena 3, ca liberalii l-au dezinformat pe șeful statului cand i-au raportat cifrele despre paturile disponibile la ATI. "Mie asta mi se pare cea mai mare boacana pe care o face Guvernul", a spus Tudose.

- Numarul cazurilor de coronavirus din țara este in continua creștere, lucru valabil și in municipiul Cluj-Napoca. Municipiul și alte 8 localitați din județ au depașit deja o rata a incidenței de 3 cazuri la mia de locuitori.Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a lansat un apel catre cetațeni…

- Primarul ales al Capitalei a fost invitat, miercuri, 30 septembrie, la emisiunea moderata de Silviu Manastire, care a anuntat ca a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Surse politice au confirmat pentru RomaniaTV.net ca Nicusor Dan urmeaza sa se testeze pentru COVID-19. Orban, testat…

- Primarul in funcție din municipiul Cluj-Napoca și candidatul PNL la un nou mandat a declarat, duminica, ca a votat cu o echipa care mentine Clujul in „liga campionilor in materie de inovare”. Emil Boc candideaza pentru al cincilea mandat de primar al municipiului Cluj-Napoca.„Am votat cu acea echipa…

- ”Bugetul nu-si mai poate permite nicio crestere a cheltuielilor in momentul de fata. In urma zilei negre de la Parlament in care PSD-istii din Comisia de finante au adoptat niste modificari la ordonanta de rectificare la ora actuala Romania se afla intr-un pericol extrem de mare. Fac apel catre toate…

- ”Il felicit pe premier pentru faptul ca nu sacrifica tara pentru un pumn de voturi, asa cum ar vrea PSD. L-am avut pe Tariceanu premier, care, in 2008, pentru un pumn de voturi, a aruncat tara in cea mai grava criza economica dupa al doilea Razboi Mondial. Pe o crestere economica de + 8 ne-a lasat un…