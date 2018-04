Stiri pe aceeasi tema

- Alin Cucui, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, a fost gasit spanzurat in cursul aceastei dimineți, in casa parinților sai, din Alba Iulia. IPJ Alba efectueaza cercetari pentru stabilirea circumstanțele in care s-a produs tragedia. ”Avem o echipa de cercetare la fața locului. Se pare ca este…

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, George Ivașcu, s-a aflat joi intr-o vizita la Alba Iulia, unde a avut intalniri de lucru cu primarul municipiul, Mircea Hava, cu presedintele Consiliului Județean, Ion Dumitrel, specialisti ai celor doua autoritați locale, cu primarul municipiului Sebes,…

- Pentru a marca Centenarul Marii Uniri in acest an vor fi realizate trei statui care vor fi amplasate atat in municipiul Suceava cat si la Alba Iulia. Potrivit presedintelui Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, Monumentul Unirii Bucovinei cu Tara va fi amplasat langa Palatul Administrativ din municipiul…

- In cadrul unei intalniri avand ca tema centrala evenimentele prilejuite de Centenarul Marii Uniri, organizata la Prefectura, istoricul Viorel Faur a luat cuvantul, subliniind ironia istoriei: „In aceasta sala, la 15 martie 1848 s-a citit declarația Uniunii Ungariei cu Ardealul. Curios, la…

- Centenarul Marii Uniri va fi marcat de judetul Maramures prin recuperarea unor case memoriale, un traseu turistic-istoric si un drum facut cu caruta trasa de cai din Sighetu Marmatiei pana la Alba Iulia, dar si un spectacol inedit de muzica populara romaneasca transpus pe muzica clasica, a declarat,…

- Descoperire socanta in Sectorul Buiucani al capitalei. Un tanar, in varsta de 31 de ani, a fost gasit noaptea trecuta, strangulat in casa. Totul s-a petrecut intr-un bloc de locuinte de pe strada Alba Iulia.Va avertizam ca urmeaza imagini cu un puternic impact emotional.