- Vicepresedintele Comisiei SRI, deputatul Marian Cucsa, spune vineri ca a avut senzatia, la audierea de joi a lui Florian Coldea, ca fostul adjunct SRI traieste intr-o realitate paralela si spune ca a asistat la o continuare a declaratiilor Laurei Codruta Kovesi.

- Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, a declarat joi, dupa aproape sapte ore de audiere in Comisia de Control SRI, ca in prezent Serviciul nu are protocoale functionale pe siguranta nationala, spionaj si in parte chiar si pe terorism.

- Florian Coldea, fost adjunct SRI, a declarat joi, dupa aproape sapte ore de audiere in Comisia de Control SRI, ca in prezent Serviciul nu are protocoale functionale pe siguranta nationala, spionaj si in parte chiar si pe terorism.

- Wang Yan, omul de afaceri chinez caruia i-a fost retrasa cetațenia romana in iunie 2013, la solicitarea SRI, pe motive ce tin de securitatea nationala, a ajuns prima oara la sediul Cupru Min pe 25 noiembrie 2016. La aceea vreme la Cuprumin director economic era Eugen Coldea, prezentat de presa drept…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, dupa sedinta Biroului Politic National al PSD, ca decizia politica este de infiintare, saptamana viitoare miercuri, a unei comisii speciale privind legislatia legata de securitatea nationala

- Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, nu va mai fi audiat marti in Comisia de Control SRI, din cauza starii de sanatate, audierea urmand sa aiba loc peste o saptamana, a declarat Caludiu Manda, presedintele comisiei.

- Dragnea: Nu am fost la vreo onomastica a lui Maior sau Coldea. Prea mult vorbim despre securisti Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca nu a fost la vreo onomastica a lui George Maior sau Florian Coldea, negand astfel afirmatiile fostului sef SRI. "Nu am avut sa ma vad cu Maior în…