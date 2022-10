Stiri pe aceeasi tema

- Discursul pe care șeful SRI, Eduard Hellvig, l-a rostit marți in fața unor studenți de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj a atins un aspect trecut sub tacere multa vreme: relația servicii-politicieni-politica.

- Formatia britanica Depeche Mode revine la Bucuresti pe 26 iulie 2023. Concertul face parte din turneul mondial „Memento Mori” si va avea loc la Arena Nationala, in cadrul unul eveniment organizat de Emagic. Biletele vor fi disponibile incepand de vineri, 7 octombrie, ora 10:00, la bilete.emagic.ro…

- Pasagerii afectati de situatia de la Blue Air trebuie sa se adreseze companiei, iar daca nu reușesc sa-și rezolve problema, trebuie sa se adreseze Autoritatii pentru protectia consumatorilor, a declarat miercuri, pentru Agerpres, comisarul european pentru transporturi, Adina Valean.

- Comisia Europeana a prezentat marți o propunere care prevede suspendarea in integralitate a acordului de facilitare a eliberarii vizelor dintre Uniunea Europeana și Rusia, ceea ce ar face mai costisitoare și mai dificila calatoria rușilor in statele membre ale UE, relateaza CNN . Comisarul european…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este și in acest an singura universitate din Romania inclusa in prestigiosul clasament Shanghai, unul dintre cele mai relevante clasamente internaționale ale universitaților lumii (Academic Ranking of World Universities –https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2022),…

- Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui sa inceapa acum pregatirile pentru un nou val al pandemiei de Covid-19 la toamna si iarna, ”cand s-ar putea combina cu gripa de sezon”, transmite Stella Kyriakides, comisarul european pentru Sanatate și Siguranța Alimentara, transmit agențiile de presa.…

