- Decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Timiș de astazi, prin care s-a decis instituirea obligativitații purtarii maștii in spații deschise excepteaza doua dintre cele mai aglomerate locuri din județ – Piața Victoriei și centrul istoric din Timișoara. In decizia CJSU Timiș nu este definit…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș s-a intrunit astazi intr-o ședința extraordinara, in urma careia s-au aprobat mai multe restricții noi pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Astfel, terasele localurilor din Timiș vor putea avea program doar pana la ora 23.00, iar masca devine…

- Trei copii au fost depistați cu coronavirus la un centru pentru ingrijirea minorilor situat in Timișora, anunța Direcția de Sanatate Publica Timiș. Astfel, numarul focarelor aflate sub monitorizarea DSP Timiș, la aceasta data, ajunge la 10. La Smithfield, numarul celor confirmați cu coronavirus urca…

- Fagetul si satele apartinatoare au intrat in carantina. Avand in vedere situatia epidemiologica generata de virusul SARS-CoV-2, existenta la nivelul orasului Faget si a satelor apartinatoare unde au fost identificate un numar de 47 persoane testate pozitive si un numar mare de persoane care au intrat…

- In sectia externa COVID-19 a Spitalului Militar Clinic de Urgenta "Dr. Victor Popescu" din Timisoara, operationalizata saptamana trecuta pentru forme usoare ale infectarilor cu SARS-CoV-2, sunt internati 36 de pacienti testati pozitiv si unul asteapta rezultatul, a declarat, luni, pentru AGERPRES,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș a decis duminica instituirea carantinei in orașul Faget și in trei sate aparținatoare, dupa ce au fost confirmate 47 de cazuri de COVID-19, 8 dintre ele in randul cadrelor medicale de la spitalul din localitate. Ordinul final pentru instituirea carantinei…

- Spitalul militar mobil instalat de MApN pe stadionul CFR din Timișoara la sfarșitul lunii aprilie va fi activat incepand de maine. „In urma demersurilor facute de Direcția de Sanatate Publica Timiș și a susținerii acordate de Instituția Prefectului catre Ministerul Sanatații și Comitetul Național de…

- Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat ca a sesizat Politia cu privire la doi falsi inspectori care se legitimeaza cu documente false si fac controale la cabinetele stomatologice din Timisoara.”Avand in vedere informatiile aparute pe retelele de socializare referitoare la controalele…