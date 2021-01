Vicepreședintele CJ Timiș Alexandru Proteasa, diagnosticat cu coronavirus Alexandru Proteasa a anunțat, vineri, ca a fost diagnosticat cu COVID-19 și, ca urmare, se va afla in carantina la domiciliu in urmatoarele 14 zile. „Ieri, am avut cateva simptome specifice – dureri musculare, durere de cap -, așa ca dimineața am facut testul și am primit rezultatul in cursul zilei. Sper sa nu am […] Articolul Vicepreședintele CJ Timiș Alexandru Proteasa, diagnosticat cu coronavirus a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

