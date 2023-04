Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul a 14 aleși locali, dupa cum urmeaza:PROTEASA ALEXANDRU CONSTANTIN, Vicepreședinte al C.J. Timiș și fost Consilier local in…

- Ministerul Finantelor a suspus, luni, dezbaterii publice proiectul Hotararii de Guvern pentru plafonarea preturilor la RCA. "In ultima perioada a fost inregistrata o evolutie ascendenta a tarifelor de prima practicate de catre asiguratorii RCA. Majorarea acestora si practicarea unor tarife comparabile…

- Un tanar, de 22 de ani, din comuna Cernatesti, a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Severinului, in municipiul Craiova, cu viteza de 144 km/h (+94 km/h). Aceasta a fost sancționat contravențional, conform prevederilor OUG nr.195/2002 Rep., fiind dispusa…

- Economie Amenzi de pana la 10.000 lei pentru autoritațile și instituțiile publice care nu publica veniturile angajaților februarie 21, 2023 11:50 Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Teleorman informeaza ca, potrivit art.33 alin.(1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit…

- Anul 2022 a fost unul foarte prielnic pentru Politia Locala Craiova, insa mai putin bun pentru oamenii care au fost amendati, al caror numar a crescut mult fata de 2021. Politia Locala Craiova este pe plus fata de 2021, la toate capitolele de sanctiuni. Asadar, politistii locali au vanat mai mult ca…

- Voucherele de vacanta se acorda si in acest an. In cazul bugetarilor, valoarea voucherelor de vacanta ramane tot de 1.450 lei, ca si in anul precedent, anunta Agentia de presa Rador. „Institutiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele…

- Partidul condus de Marcel Ciolacu susține ca „este incalificabil ca USR se face ca nu vede cazul” șefei ADP Sector 1 Sorina Oancea, numita de primarul USR Clotilde Armand. Potrivit PSD, Oancea și-a angajat o ruda la șefia parcarilor din sector, iar cazul ei este similar cu al șefului AEP care insa a…