- O decizie definitiva de demolare a unul locas de cult a starnit un intreg scandal la Constanta. Oamenii din oras sunt impartiti: unii vor ca legea si deciziile instantei sa fie puse in executare, altii doresc ca buldozerele sa nu se atinga de o biserica.

- Ne-am gandit sa va redam din cand in cand cate o inregistrare cu personalitati celebre, ale caror cuvinte sa "miste piatra"si ne faca mai buni si mai intelepti in linistea cea dincolo de liniste a Ortodoxiei. Inregistrarea de fata nu a mai fost difuzata pana cum si are ca subiect central pe marele duhovnic…

- Dupa ce, in prima parte a lunii mai, a vizitat comunitațile parohiale romanești din Statele Unite ale Americii, Preasfințitul Parinte Iustin va sluji sambata la sfințirea bisericii romanești din Schomberg, Toronto. Episcopul Maramureșului și Satmarului va oficia slujba de tarnosire impreuna cu Arhiepiscopul…

- Ieri, 15 mai 2022, Protopopiatul Ortodox Aiud și Parohia Ortodoxa Aiud II au gazduit un eveniment festiv cu totul deosebit. „Comunitatea parohiala de aici, care celebreaza anul acesta un secol de la inființare, a serbat cu multa emoție implinirea a 30 de ani de la inființarea Corului bisericii parohiale…

- An de an, in vinerea de dupa Paste, Biserica Ortodoxa sarbatoreste Izvorul Tamaduirii. Crestinii prezenti la lacasurile de rugaciune iau parte la slujba de sfintire a apei, cunoscuta si sub denumirea de Aghiasma Mica. Izvorul Tamaduirii este hramul Paraclisului Manastirii „Sfanta Ana” Rohia, infiintat…

- Credincioșii catolici și protestanți s-au adunat duminica pe platoul din fața Bisericii ”Sfantul Mihail”, din Cluj-Napoca, pentru sfințirea bucatelor de pe masa de Paște.Ceremonia a fost o premiera pentru Cluj-Napoca. Oamenii s-au adunat in fața bisericii Sf. Mihaly pentru sfințire, conform tradiției.

- OrtodoxeSf. Mc. Fecioare: Agapia, Irina si Hionia (Sambata lui Lazar. Pomenirea mortilor)Greco-catoliceSambata sf. si dreptului Lazar. Sf. m. Agapia, Irina si Hionia. Pomenirea mortilorRomano-catoliceSambata SfantaSs. Bernadeta Soubirous, fc.; Benedict Iosif LabreSfintele Mucenite fecioare Agapia, Irina…

- Un preot militar a fost ucis in tiruri de rachete multiple ucrainene de tip "Smerci" vizand un sat de frontiera rus, situat in apropiere de orasul ucrainean Harkov, unde au loc confruntari militare aprige, anunta vineri Biserica Ortodoxa rusa, relateaza AFP. "Preotul (Oleg Artiomev) se afla ieri (joi)…