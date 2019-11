Stiri pe aceeasi tema

- Atingerea unei eficiente energetice nu necesita investitii mari in industrie sau in locuintele oamenilor, ci se poate obtine prin schimbarea de catre consumatorii casnici a obiceiurilor si comportamentelor de...

- Romania a importat, in primele sapte luni ale anului curent, 2,13 TWh de energie electrica, cu 45% mai mult decat in aceeasi perioada de timp din 2018, conform Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie. De asemenea, exporturile au insumat 2,37 TWh, in scadere cu 32% fata lunile ianuarie-iulie…

- Piata gazelor naturale va fi complet liberalizata la 1 aprilie 2021, iar cea a energiei electrice la 1 iulie 2021, preturile reglementate urmând sa fie eliminate inclusiv la consumatorii casnici, a anuntat Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Energie…

- Piata de gaze naturale va fi complet liberalizata la 1 aprilie 2021, iar cea a energiei electrice la 1 iulie 2021, a declarat luni Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), explicand ce se va intampla ulterior cu preturile.

- Consumatorii de gaze naturale și energie electrica vor avea de infruntat noi scumpiri in perioada urmatoare. Piața de gaze naturale va fi liberalizata complet la 1 aprilie 2021, iar cea de electricitate la 1 iulie in același an, potrivit lui Zoltan Nagy-Bege, vicepreședinte al Autoritatii Nationale…

- Piata de gaze naturale va fi complet liberalizata la 1 aprilie 2021, iar cea de energie electrica la 1 iulie 2021 si preturile reglementate vor fi eliminate inclusiv la consumatorii casnici, pentru a exista concurenta in piata, a anuntat, luni, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale…

- Toti actorii din piata de energie, care nu se vor adapta la descentralizarea sistemelor energetice dinspre modul cu emisii de carbon catre modul regenerabilelor, vor deveni inutili, a declarat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege,…

- Numarul consumatorilor casnici deserviti de furnizorul traditional, de ultima instanta, a scazut cu 14,77% in primul trimestru al acestui an, fata de perioada similara din anul 2018, ca urmare a migrarii catre piata concurentiala, se arata in raportul Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie…