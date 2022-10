Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele ANRE, Zoltan Nagy, a declarat marți la TVR Info ca in acest an instituția a primit peste 32.000 de reclamații privind furnizarea de energie electrica și gaze naturale și, in urma controalelor, au fost date in total amenzi de peste 4,7 mil

- Un furnizor de energie NU a mai emis facturi din mai: Ce ii sfatuiește vicepreședintele ANRE pe romani Un furnizor de energie NU a mai emis facturi din mai: Ce ii sfatuiește vicepreședintele ANRE pe romani Unul dintre cei mai marii furnizori activi pe piața de energie electrica nu a mai emis facturi…

- Haosul facturilor uriașe la energie electrica și gaze este fata sfarșit! Conducerea ANRE lanseaza un avertisment: o parte dintre romani, in special cei care au avut un consum mare, vor primi factura la energie pe cinci luni, dupa ce un mare furnizor nu a emis note de plata in ultima perioada. In plus,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a demarat actiuni de control in intreaga tara la furnizorii de energie electrica pentru a verifica modul de calcul al facturilor emise catre consumatori. „In contextul cresterii numarului de reclamatii inregistrate de la consumatori in ceea…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a demarat acțiuni de control inopinate la o serie de operatori de distribuție a energiei electrice, in contextul in care tot mai mulți clienți finali se plang de valorile mari ale facturilor de energie electrica, anunța instituția. ANRE…

- ANPC a demarat actiuni de control la furnizorii de energie electrica Foto: anre.ro. "În contextul cresterii numarului de reclamatii înregistrate de la consumatori în ceea ce priveste modul de calculare a facturilor la energie electrica, din ultima…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru (PSD), a declarat marți, la Antena 3, ca va cere in Guvern introducerea unui preț reglementat pentru energie, aceasta fiind in opinia sa unica soluție pentru criza din energie care amenința 60.000 de firme, angajați precum și implementarea PNRR. Fii la curent…

