Vicepreşedintele american Mike Pence vizită-surpriză la Bagdad pe tema tulburărilor din Irak Vicepresedintele american Mike Pence a sosit sambata la Bagdad pentru o vizita-surpriza asteptata sa se concentreze pe tulburarile care se inregistreaza de mai multe saptamani in Irak, au anuntat surse guvernamentale irakiene, citate de DPA, potrivit Agerpres. Pence urmeaza sa se intalneasca cu principalii lideri irakieni, inclusiv premierul Adel Abdel-Mahdi si seful parlamentului Mohammed al-Halbousi, potrivit acestor surse.



Se asteapta de asemenea ca vicepresedintele american sa viziteze trupele americane stationate in vestul Irakului.



Protestele de strada au izbucnit in…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

