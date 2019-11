Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american Mike Pence a efectuat sambata o vizita in Irak, fara a se intalni cu autoritatile de la Bagdad, in ziua in care un nou manifestant a fost ucis in cadrul miscarii de contestare populara fata de care Washingtonul a fost mai mult absent, spre deosebire de rivalul sau iranian,…

- Vicepresedintele american Mike Pence a sosit sambata la Bagdad pentru o vizita-surpriza asteptata sa se concentreze pe tulburarile care se inregistreaza de mai multe saptamani in Irak, au anuntat surse guvernamentale irakiene, citate de DPA, potrivit Agerpres. Pence urmeaza sa se intalneasca cu principalii…

- Autoritatile irakiene au taiat din nou in totalitate internetul la Bagdad si in sudul tarii, unde s-a extins miscarea de contestare, in noaptea de luni spre marti, dupa o zi de confruntari in Capitala, inclusiv in apropierea cladirilor oficiale, informeaza France Presse. Potrivit organizatiei neguvernamentale…

- Statele Unite au anunțat joi ca urmeaza sa trimita intariri militare in zona campurilor petrolifere din estul Siriei pentru ca acestea sa nu fi capturate de gruparea insurgenta Stat Islamic. Decizia vine in contextul retragerii trupelor americane din zonele de la granița cu Turcia, ceea ce a lasat camp…

- Oficiali ai militantilor kurzi au transmis evacuarea orasului Ras al-Ayn, lasandu-l sub controlul fortelor turce, ca urmare a acordului Ankarei, facilitat de Washington, de a opri temporar ofensiva, cu conditia eliberarii zonei de nord-est a statului sirian de prezenta kurzilor. Ministerul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a implicat pe vicepresedintele sau, Mike Pence, in eforturile de a pune presiune pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, insa numarul doi american nu era la curent cu cautarea de informatii contra liderului democrat Joe Biden, a dezvaluit miercuri…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, sambata, ca in cadrul vizitei pe care o va efectua in Statele Unite ale Americii saptamana viitoare va avea o intrevedere cu vicepresedintele Mike Pence si va...

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) urmeaza sa intalneasca in acest weekend cu responsabili iranieni cu rang inalt, a anuntat vineri seara agentia ONU, relateaza AFP. "Directorul general interimar al AIEA, Cornel Feruta, va merge la Teheran sambata pentru a se…