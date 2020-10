Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Statelor Unite Mike Pence a fost testat, vineri, negativ cu covid-19, la cateva ore dupa ce presedintele Donald Trump a anuntat ca a fost testat pozitiv, a anuntat Casa Alba, relateaza BFMTV, potrivit news.ro.”Asa cum face de obicei de luni de zile, vicepresedintele Pence…

- Arhipelagul paradisiac Fernando de Noronha, cel mai mare din Brazilia si una dintre putinele zone libere de noul coronavirus, va solicita turistilor, incepand din 10 octombrie, dovada unui rezultat negativ la testul pentru COVID-19, au anuntat miercuri autoritatile regionale, citate de EFE, informeaza…

- Actrita a avut o postare uluitoare pentru urmaritorii contului sau. "Aceasta din poza sunt eu, pe 2 aprilie, dupa doua saptamani in care fusesem foarte bolnava", scrie Alyssa despre o fotografie care o infatiseaza intubata, pentru ca nu putea respira normal.