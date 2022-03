Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a confirmat, vineri, vizita vicepreședintelui Statelor Unite, Kamala Harris, in Romania și Polonia care va avea loc intre 9 și 11 martie, in contextul invaziei rusești in Ucraina. ”Vizita vicepreședintelui va demonstra puterea și unitatea Alianței NATO și suportul USA pentru flancul estic …

- Vicepresedintele SUA, Kamala Harris, va efectua vizite in Polonia si Romania, in perioada 9-11 martie, pentru a demonstra sustinerea Washingtonului pentru aliatii de pe flancul estic al NATO, in contextul invaziei ruse in Ucraina, anunta Casa Alba.

- Vicepresedintele SUA, Kamala Harris, va efectua vizite in Polonia si Romania, in perioada 9-11 martie, pentru a demonstra sustinerea Washingtonului pentru aliatii de pe flancul estic al NATO, in contextul invaziei ruse in Ucraina, anunta Casa Alba.

- Vicepresedintele SUA, Kamala Harris, va efectua vizite in Polonia si Romania, in perioada 9-11 martie, pentru a demonstra sustinerea Washingtonului pentru aliatii de pe flancul estic al NATO, in contextul invaziei ruse in Ucraina, anunta Casa Alba, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai…

- The Hill citeaza surse de la Casa Alba și anunța ca vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, va veni in vizita in Romania și Polonia saptamana viitoare, in contextul invaziei rusești in Ucraina. Vizita ar urma sa dureze doua zile, incepand de miercurea-joia viitoare, conform surselor citate.…

- Kamala Harris, vicepreședintele SUA, vine in Romania, in contextul interventiei militare ruse in Ucraina. Potrivit unor surse de la Casa Alba, Kamala Harris, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii va face o vizita, saptamana viitoare, in Polonia si Romania, pentru a demonstra solidaritatea cu…

- Presedintia SUA discuta „activ” despre posibilitatea unei vizite a vicepresedintelui Kamala Harris in Polonia si Romania, pentru a arata solidaritatea cu aliatii din Europa de Est in contextul razboiului din Ucraina, potrivit unor surse de la Washington citate de publicația americana The Hill.

- Presedintia SUA analizeaza in mod activ posibilitatea unei vizite a vicepresedintelui Kamala Harris in Polonia si Romania, pentru a demonstra solidaritatea cu aliatii din Europa de Est in contextul interventiei militare ruse in Ucraina, afirma surse de la Washington. Fii la curent cu cele…