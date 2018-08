Vicepreşedinte PSD: M-am opus suspendării preşedintelui, dar acum am tot mai puține argumente ”Am fost pe parcursul acestui an unul dintre membrii PSD care m-am tot opus demararii procedurii de suspendare a presedintelui Iohannis. Din pacate dupa ultimele declaratii de ieri ale presedintelui Iohannis raman cu din ce in ce mai putine argumente in fata colegilor din PSD care cer imperativ suspendarea. Am tot spus ca importanta pentru PSD este buna guvernare si aplicarea Programului de guvernare in beneficiul romanilor. Am sustinut ca suspendarea va genera instabilitate politica si deturnarea atentiei de la masurile pe care Guvernul PSD-ALDE le ia in fiecare zi pentru romani”, a scris Gabriel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

