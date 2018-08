Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele ALDE Andrei Gerea a declarat marti ca din punctul lui de vedere nu se mai impune acum suspendarea presedintelui Klaus Iohannis. "Noi in ALDE nu am discutat de suspendarea presedintelui, decat acesta legat de refuzul de a semna decretul de revocare a doamnei Kovesi din fruntea DNA. Alte…

- Vicepreședintele PSD, Adrian Țuțuianu a declarat, marti, ca opțiunea suspendarii președintelui Klaus Iohannis se menține in interiorul PSD. Social democratul face referire la faptul ca foarte multe acte normative sunt contestate la CCR și, in opinia sa, președintele iși exercita drepturile abuziv.

- Suspendarea lui Iohannis, motiv de disputa in coaliție. In timp ce social-democrații cer, in continuare, suspendarea președintelui, partenerii din ALDE incearca sa calmeze spiritele. Liderii PSD invoca faptul ca președintele nu a numit un șef la DIICOT, deși a trecut de avizul CSM, dar și faptul ca…

- Vicepreședintele ALDE, Steluța Cataniciu, a comentat luni, la Antena3 decizia lui Iohannis de a o revoca pe Laura Codruța Cataniciu din funcția de șef al DNA.„Nu știu daca putem sa numim ușurare faptul ca președintele a semnat astazi decretul de revocare. In mod cert, anunțul președintelui…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca membrii Coalitiei de Guvernare PSD- ALDE vor decide luni daca vor merge pe varianta suspendarii presedintelui Iohannis. "Eu nu astept raspuns (n.r.: din partea presedintelui Iohannis privind revocarea) pentru ca nu trebuie sa imi dea mie raspuns, ci Constitutiei,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, marti, ca suspendarea presedintelui trebuie discutata in coalitie, in conditiile in care seful statului nu a dat nici pana acum un raspuns solicitatii CCR de a emite decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi.

- "Eu cred ca dl Iohannis se poate face vinovat de inalta tradare in egala masura in care se poate face vinovata si doamna Viorica Dancila. Deci este exclus", a declarat Neacsu, la Neptun, intrebat daca punerea presedintelui sub acuzare pentru inalta tradare ar fi o varianta de lucru in PSD.El…

- Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea spune ca nu exista temei pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis și ca, in opinia sa, partidul aflat la putere nu trebuie sa recurga la acest demers pentru ca are doua experiențe ”traumatizante” cu Traian Basescu, iar social-democrații și-ar dori stabilitate.…